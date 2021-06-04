القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إنشاء 5 مراكز إبداع إضافية كمرحلة ثالثة لمشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، بتكلفة 495 مليون جنيه، وذلك خلال اجتماع له مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن خطة الحكومة للتوسع بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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