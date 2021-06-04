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6 معلومات عن خطة الحكومة للتوسع بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إنشاء 5 مراكز إبداع إضافية كمرحلة ثالثة لمشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، بتكلفة 495 مليون جنيه، وذلك خلال اجتماع له مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

ونستعرض فيما يلى 6 معلومات هامة عن خطة التوسع في مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية...

 

  1. إنشاء 5 مراكز إبداع إضافية كمرحلة ثالثة لمشروع مراكز إبداع مصر الرقمية.
  2. التكلفة الإجمالية للمشروعات الجديدة تصل إلى 495 مليون جنيه.
  3. خطة التوسع تشمل إنشاء مراكز إبداع فى 4 جامعات في الزقازيق وبنها والفيوم وبورسعيد.
  4. خطة للتوسع وتطوير مدارس تكنولوجية جديدة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والقناة والصعيد.
  5. الموافقة على تحويل 5 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية، في محافظات الدقهلية، والسويس، والمنيا، والقاهرة، والإسكندرية.
  6. تتحمل وزارة الاتصالات تكلفة التشغيل والتأهيل لهذه المدارس لمدة 6 سنوات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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