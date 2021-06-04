شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن خطة الحكومة للتوسع بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إنشاء 5 مراكز إبداع إضافية كمرحلة ثالثة لمشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، بتكلفة 495 مليون جنيه، وذلك خلال اجتماع له مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
ونستعرض فيما يلى 6 معلومات هامة عن خطة التوسع في مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية...
- إنشاء 5 مراكز إبداع إضافية كمرحلة ثالثة لمشروع مراكز إبداع مصر الرقمية.
- التكلفة الإجمالية للمشروعات الجديدة تصل إلى 495 مليون جنيه.
- خطة التوسع تشمل إنشاء مراكز إبداع فى 4 جامعات في الزقازيق وبنها والفيوم وبورسعيد.
- خطة للتوسع وتطوير مدارس تكنولوجية جديدة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والقناة والصعيد.
- الموافقة على تحويل 5 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية، في محافظات الدقهلية، والسويس، والمنيا، والقاهرة، والإسكندرية.
- تتحمل وزارة الاتصالات تكلفة التشغيل والتأهيل لهذه المدارس لمدة 6 سنوات.