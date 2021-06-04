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تايوان تصدر تحذيراً من عاصفة مدارية طال انتظارها

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت تايوان تحذيرا اليوم الجمعة مع اقتراب العاصفة المدارية تشوي-وان، والتي قد تكون الأولى التي تضرب الجزيرة منذ أكثر من عام، مما يساعد في تخفيف حدة الجفاف الشديد.

وتعاني تايوان من أسوأ موجة جفاف لها في التاريخ إذ لم تضرب أعاصير الجزيرة بشكل مباشر العام الماضي مما يعني هطول أمطار أقل بكثير ووضع قيود على استهلاك المياه في بعض الأماكن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية التايواني إن من المتوقع أن تلامس العاصفة الطرف الجنوبي للجزيرة اليوم الجمعة قبل أن تتحرك شمالا على طول الساحل الشرقي لتايوان. وتوقع المكتب هطول أمطار غزيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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