شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بزيادة 8 ملايين جنيه فى إيرادات جهاز "مرفق الكهرباء".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للعام المالى الجديد زيادة فى تقدير صافى أرباح العام خلال السنة المالية الجديدة 2021/2022 بنحو 4.6 مليون جنيه، حيث قدرت بنحو 66 مليون و375 ألف جنيه خلال السنة المالية الجديدة مقابل 61 مليون و729 ألف جنيه بالسنة المالية الجارية 2020/2021.



كما شهدت الموازنة توقعات بارتفاع إيرادات الجهاز بنحو 8 ملايين جنيه، حيث قدرت خلال السنة الجديدة بنحو 120 مليون جنيه، مقابل 112 مليون جنيه خلال السنة المالية الجارية 2021/2020، وقدرت جملة الإيرادات الرأسمالية بنحو 48 مليون و119 ألف جنيه السنة الجديدة، مقابل 55 مليون و707 آلاف جنيه بالسنة المالية الجارية.



وبلغت جملة موازنة الجهاز، والتي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال السنة المالية الجديدة نحو 168 مليون و119 ألف جنيه، مقابل 167 مليون و707 آلاف جنيه خلال السنة المالية الجارية، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات 53 مليون و625 ألف جنيه، مقابل 50 مليون و271 ألف جنيه بالسنة المالية الجارية، فيما قدرت جملة الموازنة الجارية بنحو 120 مليون جنيه، مقابل 112 مليون جنيه بالسنة المالية الجارية.