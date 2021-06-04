وزير الشباب في البرلمان: نستثمر طاقات الشباب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تعتز بأداء منحة ناصر التي تقوم تنفيذها، خاصة وأن قيمة المشروع تأخذ من اسم الزعيم جمال عبدالناصر، والرعاية والدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى، القوة، حيث نلقى كل الدعم من القيادة السياسية التي تعتبر محرك أساسي للعمل طوال الوقت بأقصى جهد على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، من مصر وعدد من الدول الإفريقية، مقر مجلس النواب، وقاموا بجولة داخل المجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا إلى شرح لمقتنيات المتحف، الذى يعد تحفة معمارية تحتوي على العديد من الآثار والتحف والمضابط التى رصدت ما يدور تحت قبة المجلس وكيف كان يناقش النواب الموضوعات والقضايا وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بمقر المجلس.

وشكر صبحى، المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن زيارة الوفد الشبابي لمقر مجلس النواب اليوم والذى يمثل 51 جنسية، من قارات أفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتيني، لرؤية إرث كبير منذ عام 1866 ومتحف مجلس النواب الذي يعد شاهدا على الحياة النيابية، وما تتمتع به الدولة المصرية، وفى نفس الوقت يمثل المتحف نافذة على العالم، بالإضافة لملف حقوق الإنسان الذي تهتم به الدولة المصرية، والدولة المصرية تعطى كل الجهد للشباب المصري، والحقوق فى الاستماع واستثمار طاقات الشباب المصرى، ومن هنا تأتي فلسفة التلاقى بين الشباب المصرى وشباب القارات الثلاثة لتوطين وتدعيم هذا الدور.

وتابع: "اليوم نفتتح بطولة العالم للجمباز أول مرة تقام فى إفريقيا، وسبق استقبال أول بطولة في العالم بطولة العالم لكرة اليد، التي منحت العالم الدفعة القوية لإقامة البطولات فى ظل الظروف الراهنة بعد نجاح التجربة المصرية فى هذا الصدد، وهذا بدوره يعكس حجم وقوة الدولة المصرية ودور القيادة السياسية فى دعم الشباب وتأهيل وتمكين الشباب".​