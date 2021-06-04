اليمن يدعو إلى تحرك دولي لتلافي كارثة «صافر»

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

دعت الحكومة اليمنية إلى تحرك دولي عاجل لتلافي وقوع كارثة متوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان «صافر» النفطي، فيما حذرت منظمة دولية من احتمال وقوع انفجار بالناقلة في أي لحظة، داعية الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع حدوث كارثة.

ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى تحرك دولي عاجل لتلافي وقوع كارثة متوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان «صافر» النفطي.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بشأن الخزان ‎صافر، لم يكن مفاجئاً، في ظل استمرار مماطلة ومراوغة الميليشيات واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية من دون اكتراث للتحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة‏.

وأشار الإرياني إلى أن فشل المفاوضات جاء بعد انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على 4 اتفاقات سابقة التزمت بموجبها بالسماح لفريق فني أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل كل المساعي الدولية لإقناع الميليشيات بالتعاون للحيلولة من دون وقوع الكارثة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المشاطئة للبحر الأحمر بتجاوز ميليشيات الإرهاب الحوثية، والتحرك العاجل لتلافي وقوع كارثة هي الأكبر من نوعها، ستطال باضرارها ملايين المدنيين في اليمن والمنطقة، وستلقي بتبعاتها الخطيرة على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الدولية.

إلى ذلك، حذّرت منظمة «غرينبيس»، أمس، من احتمال وقوع انفجار في ناقلة النفط المتهالكة «صافر» في أي لحظة، داعية الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع حدوث كارثة.

وبحسب بيان للمنظمة المدافعة عن البيئة، فإنّ الانفجار على متن الناقلة قد يتسبّب بوقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ.

وقال المنسق الأول للحملات في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أحمد الدروبي في بيان: «الأمر ليس فيما إذا وقعت الكارثة بل متى ستقع، ناقلة النفط صافر أكلها الصدأ ويمكن أن تتحطم أو تنفجر في أي لحظة».

وأضاف «قد تؤدي الحرائق الناتجة عن الانفجار إلى تلويث الهواء مع آثار صحية خطيرة على المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وعلى فرق الاستجابة».

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة «غرينبيس الدولية» جينيفر مورغان إنّ «على الأمم المتحدة التحرك الآن لتجنب ما يمكن أن يكون أكبر كارثة نفطية في المنطقة هذا القرن، الحلول متوفرة، والخبرات والتقنيات معروفة».

وأضافت مورغان، «حان الوقت للتصعيد ومنع وقوع المزيد من الكوارث على الشعب اليمني، وما قد ينتج عن ذلك آثار أخرى محتملة على ملايين آخرين في المناطق المجاورة، يجب كسر الجمود السياسي».ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة قضية الناقلة «صافر» وسط تزايد المخاوف من كارثة تسرّب نفطي، وفق ما أعلن دبلوماسيون أمس الأول.

وتأتي الجلسة التي تعقد بطلب من بريطانيا، بعدما أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى «طريق مسدود».

والسفينة «صافر» التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام قيمتها نحو 40 مليون دولار، وهي مهجورة منذ 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة ولم تخضع لأي صيانة مذّاك ما أدّى الى تآكل هيكلها.

وتحذّر الأمم المتحدة من تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك وأن يؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شرياناً حيوياً لليمن لمدة 6 أشهر.