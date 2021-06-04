تأكيدات ليبية - أممية على ضرورة إخراج المرتزقة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، أهمية سحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ودعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي وكوبيش في طرابلس، أمس، حيث بحثا تطورات الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وسُبل دعم الأمم المتحدة للمصالحة الوطنية وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وفي سياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رفض بلاده وجود أي قوة أجنبية تتواجد في ليبيا، مطالباً بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وشدد صالح على ضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يختار الشعب الليبي فيها من يحكمه بإرادة حرة من دون التدخل من أحد.

وفي طرابلس، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي أن ليبيا تشهد مرحلة جديدة نحو الاستقرار والتعافي بعد سنوات من الحروب والدمار.

بدوره، دعا رئيس حكومة الوحدة الليبية الجانب الإسباني لاستئناف حركة الطيران بين المطارات الليبية والإسبانية، وتسهيل منح التأشيرات لليبيين، وبالأخص الطلبة الدارسين في إسبانيا بمختلف المجالات.

واتفق الجانبان خلال المباحثات على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الليبية الإسبانية التي لم تنعقد منذ الـ 2008 لإعادة تقييم كافة الاتفاقيات المبرمة السابقة.