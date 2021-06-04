شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوريا» الأسترالية تسجل زيادة طفيفة في حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، زيادة طفيفة في حالات الإصابة المحلية بكوفيد-19 اليوم الجمعة، في الوقت الذي بدأت فيه ملبورن عاصمة الولاية تمديد إجراءات العزل العام لاحتواء أحدث تفش للفيروس.

وقررت سلطات الولاية يوم الأربعاء تمديد العزل العام في ملبورن لأسبوع آخر حتى العاشر من يونيو حزيران لكنها خففت بعض القيود في أماكن أخرى بالولاية.

وسجلت السلطات أربع حالات جديدة محلية اليوم مقابل ثلاثة في اليوم السابق، مما رفع العدد الإجمالي للإصابت إلى 65 في التفشي الأحدث.

وشهدت فيكتوريا أربع عمليات إغلاق منذ بدء الجائحة استمرت أطولها لأكثر من 100 يوم في أواخر عام 2020.