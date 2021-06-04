شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 923 إصابة جديدة و 44 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس، تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 44 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 800 شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 194 ألفا و 291 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد، أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 265 ألفا و 489 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 15222 حالة وفاة.