شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة «بايدن» توضح خطة توزيع لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في اتصالات هاتفية منفصلة مع رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو كيث رولي، خطة توزيع الولايات المتحدة لـ 25 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 بنهاية شهر يونيو الجاري.

وأكدت هاريس أن جهود الإدارة الأمريكية تتركز على تحقيق تغطية عالمية واسعة، والاستجابة للزيادات المفاجئة وغيرها من الحالات العاجلة واحتياجات الصحة العامة، ومساعدة أكبر عدد ممكن من البلدان التي طلبت اللقاحات.