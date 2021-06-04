شكرا لقرائتكم خبر عن غضب وقطع طرقات بعد إعلان «سرقة أموال اللبنانيين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لم يكتفوا بسرقة أموال الشعب اللبناني وتهجيره وتفجيره وتحويل دخله الشهري إلى قروش لا تشتري له خبزا، وها هم يمننونه بإعطائه أمواله المودعة في المصارف على قيمة تصل إلى أقل من ربع سعر الصرف المعمول بها في السوق السوداء.

بالأمس، أعلن مجلس شورى الدولة إبطال القرار رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان، الذي يلزم المصارف اللبنانية بدفع أموال المودعين ضمن سقوف معينة على سعر صرف 3900، وإلزامهم بدفع أموال المودعين بالعملة الأجنبية أي «فريش دولار»، مما يدفع المصارف ومصرف لبنان إلى التوقف عن العمل وفق القرار 151 ورفض إعطاء المودعين المبالغ بالدولار، أي دفعها على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات لبنانية للدولار الواحد، حيث نزل هذا الخبر كالصاعقة على الشعب اللبناني «الذي رضي بالقليل»، مما دفعه للتعبير عن غضبه عبر حرق الإطارات وتكسير الصرافات الآلية أو قطع الطرقات.

سلامة يتحرّك

وفي التفاصيل، لم تكن ليلة أول أمس سهلة على المودعين اللبنانيين في المصارف، فثاروا وحرقوا وكسروا في عدد من المناطق اللبنانية، على خلفية وقف العمل بتعميم رقم 151 إثر قرار مجلس شورى الدولة، والتخوّف من لهيب الشارع رفضا لإعادة سحب الدولار على 3900 ليرة من المصارف، وترأس رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعا ماليا وقضائيا يضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس شورى الدولة لمعالجة موضوع سعر صرف الدولار.

وأعلن سلامة بعد الاجتماع، أنه «تقرّر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول بما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف»، مشدّدا على أن «أموال اللبنانيين بالمصارف وقريبا سيصدر تعميم لإعادة الأموال للبنانيين».

شمعون والحكومة

وفي سياق متصل، رأت السفيرة ترايسي شمعون، في بيان، أن «الشعب اللبناني بات متروكا، من قبل السلطة المفترض أن تدير شؤونه فإذا بها تتفرغ للسجالات ولتقاذف التهم ولمحاولات تبرئة نفسها من مسؤولية الانهيار».

وقالت: «نسمع، من حين إلى آخر، عن اجتماعات للمجلس الأعلى للدفاع، الذي يأخذ مكان الحكومة هذه الأيام، وعن قرارات كبيرة كمثل معالجة موضوع التطبيقات الهاتفية، التي باتت تتولى تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، وهو الذي بات أشبه بالسعر الرسمي المعتمد، من دون أن نلحظ معالجة أو تغييرا».

وأضافت: «ندرك أنه لا حل ممكن من دون تشكيل حكومة، ولكن، في ظل هذا التعطيل المستمر، لماذا لا تبادر حكومة تصريف الأعمال إلى اتخاذ قرارات إصلاحية بحدود ما تسمح به صلاحياتها؟ لماذا لا تتخذ قرارات صارمة بشأن التطبيقات الهاتفية المتعلقة بسعر الدولار؟ لماذا لا يلاحق المتلاعبون والصرافون؟».

وتابعت: «لا يمكن لأي فريق موجود في السلطة اليوم، أن يقول إن «لا مسؤولية تقع على عاتقه فيما يحصل. الجميع مسؤول، وهناك تراكم نتيجة سياسات حكومية سابقة، وهناك فشل اليوم وغياب للنهج الإصلاحي، والنتيجة ما وصلنا إليه، ونخشى أن يكون الآتي أعظم ما دامت الفترة المتبقية إلى الانتخابات النيابية لن تكون كافية لأي حكومة جديدة لكي تنجز». وختمت: «سلطة بلا ضمير، التعنت المستمر في ملف تشكيل الحكومة يبلغ مرتبة الجريمة».