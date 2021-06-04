شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان تشكيل حكومة جديدة تطيح بـ«نتنياهو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترب زعيم المعارضة الإسرائيلية أمس الخميس، من الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعلانه الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة مع ائتلاف من حلفاء سياسيين ينتمون لتيارات متباينة.

لكن التحالف الهش الذي سيتمتع بأغلبية صغيرة في الكنيست ليس من المتوقع أن يؤدي اليمين قبل عشرة أيام أو 12 يومًا، مما يمثل فرصة لنتنياهو، أطول رؤساء الوزراء بقاء في السلطة في إسرائيل، لمحاولة تقليب نواب البرلمان ضده.

وقبل نحو 35 دقيقة من انقضاء الموعد النهائي عند منتصف ليل الأربعاء، بعث يائير لابيد المنتمي لتيار الوسط برسالة عبر البريد الإلكتروني للرئيس ريئوفين ريفلين قال فيها: «يشرفني إبلاغكم أنني نجحت في تشكيل حكومة».

وبموجب اتفاق تشكيل التحالف سيتولى نفتالي بينيت «49 عامًا»، وزير دفاع سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء أولا ولمدة عامين، ثم يسلم المنصب إلى لابيد «57 عامًا»، وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق ووزير مالية سابق.