انقلاب مالي.. مراسم تنصيب جويتا رئيسا الإثنين المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجرى الإثنين مراسم تنصيب الكولونيل أسيمي جويتا الذي أعلنته المحكمة الدستورية رئيساً انتقالياً في مالي الأسبوع الماضي بعد انقلابين في غضون 9 أشهر.

وأوردت الحكومة المالية رغم إقالتها، على حسابها عبر شبكة فيسبوك مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية تدعو فيها السفراء ومدراء المنظمات الدولية إلى حضور مراسم التنصيب الإثنين عند الساعة العاشرة بالتوقيتين المحلّي وغرينتش.



ويتوقّع أن تسرع هذه المراسم تعيين رئيس للوزراء وهو من مطالب الأسرة الدولية التي تشترط أن يكون مدنياً.

كانت مصادر قريبة من العسكريين الانقلابيين اعتبرت أنّ مراسم التنصيب أو حلف اليمين هي شرط مسبق لتعيين رئيس للوزراء.

وكان للكولونيل غويتا دور كبير في الانقلاب العسكري الذي أطاح في 18 أغسطس/آب 2020 بالرئيس المنتخب ابراهيم بوبكر كيتا.





وعيّن زعيماً للانقلابيين وأصبح نائباً للرئيس بعد تشكيل الهيئات الانتقالية لتحضير عودة المدنيين إلى السلطة مطلع 2022، وبقي الرجل القوي الفعلي خلال الفترة الانتقالية هذه.



وأقدم في 24 مايو/أيار على اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين ودفعهما إلى الاستقالة، وعينته المحكمة الدستورية في 28 مايو/أيار رئيساً انتقالياً.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أكدت مصادر فرنسية، أن باريس علقت عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش في مالي.

وربطت وزارة الجيوش الفرنسية، قرار تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية بالانقلاب الأخير في هذا البلد الأفريقي.

ونهاية مايو/أيار الماضي، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية مالي في التكتل الإقليمي على خلفية الانقلاب الذي وقع في البلاد.