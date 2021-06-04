السودان.. مقتل شرطي بالرصاص خلال مظاهرات ذكرى "فض الاعتصام"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 يونيو 2021

متابعات

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، وفاة شرطي أثناء مشاركته في تأمين موكب ذكرى فض الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء السوداني والنيابة العامة.

وقالت إن الشرطي عثمان حسين توفي بطلق ناري وفشلت محاولات إسعافه بالمستشفى، مشيرة إلى أنه لم يعرف مصدر مطلق النار على الشرطي.

وفرقت الشرطة السودانية آلاف المتظاهرين من أمام مجلس الوزراء ومقر النيابة بالخرطوم، بالرصاص والغاز المسيل للدموع.