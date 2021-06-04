شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني ينصب كميناً للحوثيين في جبهة «الخنجر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ـ ”الخليج 365”:

أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، نفذت، أمس، كميناً محكماً استهدف مجاميع من مليشيات الحوثي في جبهة «الخنجر» شمال مدينة «الحزم» في محافظة الجوف.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية «إن مجاميع من مليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر الخنجر، إلا أن قوات الجيش كانت ترصد تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين»، مشيراً إلى أن «المواجهات أسفرت عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين وراءهم عتادهم وجثث قتلاهم».

وذكر المركز الإعلامي أن «قوات الجيش والمقاومة الشعبية منذ مطلع الأسبوع الجاري تخوض معارك متواصلة على امتداد مسرح العمليات في جبهة «الخنجر» تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر لا تحصى في العتاد والأرواح».

وفي الأثناء، سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، أمس الخميس، إثر إحباط القوات المشتركة لمحاولة تسلل جديدة نفذتها المليشيات صوب مواقعها في قطاع «حيس» جنوب الحديدة.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصادر ميدانية أن عناصر من مليشيات الحوثي حاولت التسلل صوب مواقع القوات المشتركة شمال شرق مدينة «حيس» وتمكنت وحدات المشتركة من رصد تلك العناصر والتعامل معها وأحبطت محاولة التسلل، وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة عشوائية، وشنت قصفاً مدفعياً طال الأحياء السكنية مع تنفيذ محاولة التسلل.