شكرا لقرائتكم خبر عن الحكـومـة الكويتيـة تـقـاطـع جـلـسات البـرلمـان للـمـرة الثـالثـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

في مؤشر جديد على توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قاطعت الحكومة الكويتية للمرة الثالثة أعمال جلسة مجلس الأمة، التي كانت مقررة، أمس الخميس، فيما تقدم 31 نائباً بشكوى إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد ضد «الرئيسين»، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وكان الغانم قد رفع الجلسة؛ لعدم حضور الحكومة، وفقاً للمادة 116 من الدستور.

وقال في مؤتمر صحفي بعد رفع الجلسة: «رسالتي إلى الأعضاء المصلحين تحرروا من الإرهاب، ولا تقبلوا بالتوقيع على بيان يوقع عليه اثنان أو ثلاثة، وأقول لهم بقلب صادق تخلصوا من الإرهاب؛ لأنه يدمر البلد».

وأصدر 31 نائباً بياناً أكدوا فيه أن «أبواب التعامل الدستوري الصحيح أغلقت، وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع الجلسة مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابةً وتشريعاً، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجدداً بتعطيل حق الأمة في التشريع، فيكون بذلك قد ساهم واقعياً بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة». وتابع البيان، إن هذا المسلك الخطير المتعمد والذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها، وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها إدراكاً باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والانتماء.

وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية أداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الأفراد، وحيث إن هذه الأعمال قد وقعت تحت نظر الأمة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة، وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة من أدوارها في الرقابة والتشريع.

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، في بيان صحفي، إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة؛ لعدم التنسيق المسبق معها حول الجلسة، لاسيما أن طلب عقد الجلسة تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها، إضافة إلى الاستماع لرأي الخبراء الدستوريين.

ودعا الحريص أعضاء مجلس الأمة إلى التنسيق في الجلسات الخاصة، أسوة بالجلسة الأخيرة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشدداً على أن الحكومة تمدّ يد التعاون مع النواب؛ لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.