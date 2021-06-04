شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة أمريكية لخلط لقاحات لمواجهة المتحورات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية تجربة سريرية على الأشخاص الذين حصلوا على لقاح فايزر أو جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا، لإعطائهم حقنة معززة من لقاح موديرنا لمعرفة ما إذا كانت حقن الخلط توفر حماية أكبر، حيث ستختبر دراسة بقيادة المعاهد فاعلية خلط لقاحات كورونا، في وقت حثت البحرين المطعمين بلقاح «سينوفارم» الصيني على أخذ جرعة ثالثة، من اللقاح نفسه أو جرعة من فايزر.

في التجربة الأمريكية سيتم إعطاء ما مجموعه 150 مشاركًا تم تطعيمهم بالكامل، والذين تلقوا لقاحات فايزر أو جونسون، بحقنة معززة من لقاح موديرنا، كما سيتم أيضاً إعطاء بعض المشاركين الذين كانت أول جرعتين لهم موديرنا نفس المعزز، موضحة أنه قد تكون هناك حاجة إلى المعززات من أجل مكافحة العديد من المتغيرات المتطورة للفيروس، والتي تكون أكثر عدوى.

ويأمل الباحثون في تحديد أي مجموعة من اللقاحات هي الأكثر فاعلية في مكافحة المتغيرات، كما أنه من المتوقع أن تكون النتائج الأولى للدراسة متاحة في أواخر صيف 2021.

وحالياً، يعمل مصنعو اللقاحات على تطوير جرعات معززة للحماية من المتغيرات الأكثر عدوى والمعدية.

ويرغب باحثو المعاهد الوطنية للصحة تحديد ما إذا كان خلط اللقاحات آمناً، وأيضاً لاختبار نظرية مفادها أن خلط لقاحات مختلفة يمكن أن يعزز في الواقع المناعة ضد كورونا.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، الذي يقود الدراسة ويمولها في الولايات المتحدة، إنه على الرغم من أن اللقاحات المصرح بها حالياً من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية توفر حماية قوية ضد كورونا، «إلا أننا بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال الحاجة إلى جرعات معززة لمواجهة ضعف المناعة ومواكبة الفيروس المتطور».

وتهدف نتائج هذه التجربة إلى إعلام قرارات سياسة الصحة العامة بشأن الاستخدام المحتمل لجداول اللقاحات المختلطة في حالة الإشارة إلى الجرعات المنشطة.

وأوضحت المعاهد أنه سيتم جمع البيانات خلال العام المقبل، وسيتم تقييم المشاركين لمعرفة مدى سلامتهم من الفيروس، وأيضاً ما إذا كانت هناك أي آثار جانبية فريدة لخلط اللقاحات. وسيكون هناك أيضاً مجموعة منفصلة من الأفراد غير الملقحين الذين سيحصلون على جرعتين من لقاح موديرنا، للدراسة ثم يتم إعطاؤهم الحقنة الثالثة في أي مكان من 12 إلى 20 أسبوعاً بعد ذلك. وأضافت أنه سيتم اختبار أعضاء الدراسة الذين أصيبوا بفيروس كورونا لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بأحد المتغيرات للفيروس، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح الأكثر فاعلية ضد المتغيرات العديدة للفيروس، حيث إنه من المتوقع ظهور النتائج الأولية للدراسة بحلول أواخر الصيف.

وتم الإعلان عن الدراسة وسط مزاعم بأن الأمريكيين قد يحتاجون قريباً إلى جرعة معززة أخرى من لقاح كورونا من أجل البقاء في مأمن من الفيروس. ومن المحتمل أن تكون الجرعات التعزيزية مطلوبة بسبب العديد من المتغيرات للفيروس المنتشر في جميع أنحاء العالم، في الوقت الحالي. يذكر أنه تلقى أكثر من 60% من البالغين الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

من جهة أخرى، حثّت السلطات البحرينية مواطنيها ممن تلقوا لقاح «سينوفارم» الصيني على أخذ جرعة ثالثة. ولهؤلاء الخيار في تلقي جرعة ثالثة من اللقاح نفسه أو جرعة من لقاح فايزر/ بيونتيك الأمريكي الألماني، بحسب السلطات التي بدأت بالفعل تقديم الجرعة الإضافية هذا الأسبوع.

وقالت عضو فريق البحرين الوطني لمواجهة فيروس كورونا جميلة السلمان في مؤتمر صحفي أمس الخميس «ندعو الجميع إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة لما لها من دور في تطوير المنحى المناعي للجسم من خلال تكوين الأجسام المضادة لرفع المناعة».

وكان عضو الفريق مناف القحطاني أعلن قبل أسبوعين أنّ الجرعة الإضافية مخصّصة للمطعّمين باللقاح الصيني. وأضاف «توصيتنا الطبية أن يأخذوا من لقاح فايزر بناء على الدراسات التي رأيناها»، لكن «هناك خيارين، فايزر أو سينوفارم».

أدارت البحرين أحد أكبر حملات التطعيم في العالم نسبة لعدد السكان، حيث منحت جرعتين لنحو 805 آلاف شخص، بينما أعطت الجرعة الأولى لنحو 970 ألفاً، وفقاً لوزارة الصحة.

وستمُنح الجرعة الثالثة في البحرين بداية للبالغين من العمر 50 عاماً فما فوق، وممن يعانون السمنة المفرطة، والكوادر الطبية، بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، على أن تتوفّر لباقي السكان بعد عام من تلقيهم الجرعة الثانية. (وكالات)