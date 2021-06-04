شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعية لموظفي «محمد بن راشد للإسكان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، متمثلة بقسم الاستراتيجية والأداء، حملة توعوية لموظفي الإدارات والأقسام، تهدف إلى بيان مفهوم المخاطر والخطوات الأساسية لإدارتها وآلية تطبيقها.

وأوضحت نورة المطوع، رئيس قسم الاستراتيجية والأداء بالمؤسسة، أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً لزيادة وعي الموظفين في إدارة المخاطر؛ حيث استهدفت الحملة الوظائف الإشرافية والتنفيذية معاً، مشيرة إلى أن الحملة تقوم على تعزيز مفهوم إدارة المخاطر لدى الموظفين، من خلال شرح كيفية رصد ودراسة جميع الظواهر السابقة والحالية، وذلك للسيطرة على المستقبل، وتجنب التهديدات أو بحد أدنى التقليل من آثارها السلبية بشكل استباقي قبل حدوث الخطر.