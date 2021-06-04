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شرطة دبي تحرر 10 آلاف مخالفة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة بر دبي، 10 آلاف و745 مخالفة لتدابير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس في منطقة الاختصاص، منذ نوفمبر الماضي، إلى مايو من العام الجاري.

وأوضح العميد عبدالله خادم، مدير المركز رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، أنه تم رصد هذه المخالفات من خلال 3 مناطق لتفتيش المركبات والأشخاص؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن المركز تولى التدقيق على 24 ألفاً و900 شخص، و96 ألفاً و885 مركبة في منطقة الاختصاص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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