شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تحرر 10 آلاف مخالفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة بر دبي، 10 آلاف و745 مخالفة لتدابير الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في منطقة الاختصاص، منذ نوفمبر الماضي، إلى مايو من العام الجاري.

وأوضح العميد عبدالله خادم، مدير المركز رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، أنه تم رصد هذه المخالفات من خلال 3 مناطق لتفتيش المركبات والأشخاص؛ بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن المركز تولى التدقيق على 24 ألفاً و900 شخص، و96 ألفاً و885 مركبة في منطقة الاختصاص.