شكرا لقرائتكم خبر عن خط محمول لمتحدى الإعاقة بخصم 50%.. اعرف آليات الحصول عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، مبادرة دعم وتمكين ذوى الهمم، والتي تهدف إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوى الهمم متحدى الإعاقة البصرية والسمعية، استكمالا لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المستخدمين من متحدى الإعاقة ودمجهم فى عملية التحول الرقمى.

ويأتى ذلك فى إطار العمل على سهولة النفاذية فى خدمات الاتصالات والإنترنت لذوي الإعاقة، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وهو ما استعرضه الجهاز فى الاجتماع الأخير للجنة الاتصالات بمجلس النواب، منها إتاحة خط محمول جديد لذوي الهمم بخصم 50% على باقاته الشهرية متضمنة الخدمات الصوتية والإنترنت.

ونرصد فى السطور التالية آلية الحصول على هذه الخدمة...

- تم إتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وأفرع شركات المحمول بداية من عيد الفطر.

- نسبة الخصم على كافة الباقات مدى الحياة، من مكالمات شخصية وخط إنترنت وغيرها.

- الخطوط متاحة بالشركات الأربعة للاتصالات المرخصة، ومن يحصل على الخط له الأولوية فى الخدمة.

- يتطلب التوجه إلى أحد أفرع شركات المحمول، بتقديم ما يثبت الهوية عن طريق تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة مصحوبة ببطاقة الرقم القومى، أو تقديم شهادة التأهيل وبطاقة تحقيق الشخصية لمتحدي الإعاقة وبطاقة الرقم القومى.

- تم التوجيه لشركات المحمول بتيسير إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات المتحدى الإعاقة.

- فتح الجهاز الباب للشركات فى مجال الابتكار والإبداع وتشجيع التنافسية لأى مبادرات تخدم متحدى الإعاقة.