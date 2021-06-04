بسبب "ألعاب نارية في زفة فرح".. السيطرة على حريق داخل شقة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تسببت الألعاب النارية التي جرى إطلاقها خلال "زفة فرح" في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، في اشتعال النيران داخل وحدة سكنية نطاق حي الشرق.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا باشتعال النيران داخل وحدة سكنية نطاق حي الشرق، بسبب أحد الألعاب النارية التي جرى إطلاقها أثناء مرور "زفة فرح" أسفل العمارة، فانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى الوحدات السكنية المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري التحري عن ملابساتها، في الوقت الذي لم تستقبل مستشفيات المحافظة حتى الآن أي إصابات أو ضحايا نتاج الحريق.