الحكم بحبس مدير هندسة الري في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس _ حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنح فيصل والجناين برئاسة المستشار محمد البغدادي المنعقدة بالحبس ٦ أشهر لمدير هندسة الري بالسويس بصفته وعامل البحارة، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما لتسببهما في انقطاع مياه الري وعن قرية وإتلاف المحاصيل الزراعية بها.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، إذ اتهمت بهية محمد عزام أمين صندوق جمعية محمد كُريم، في محضر رسمي المسئولين بالري التقاعس في عملهم والإهمال ما أدى إلى انقطاع مياه الري عن القرية عدة مناوبات ري متتالية مدة 40 يوما ونتج عن ذلك تلف محاصيل جنائن المانجو واللوز.

وقدمت محامي المدعية بالحق المدني شكاوى للجهات المعنية تفيد تضرر المزارعين من انقطاع المياه عن أراضيهم بقرية محمد كُريم إحدى قرى شباب الخريجين والتابعة لحي فيصل وطلب معاينة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالسويس.

وأفادت المعاينة أن هندسة الري هي المسئولة عن توفير وضخ المياه للترعة الرئيسية بالقرية لري المحاصيل الزراعية وأن انقطاع المياه استمر من 20 أبريل عام 2020 حتى 1 يونيو 2020 مما أثر بالسلب على محاصيل الفاكهة لا سيما المانجو الذي تنتشر زراعته بالقرية، وهو ما تطابق مع تحريات المباحث التي قدمتها للنيابة العامة وكانت ضمن أوراق القضية.