واشنطن تؤكد التزامها بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، إن وزير الدفاع لويد أوستن تحدث إلى ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الأول، وأكد له التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان: إن أوستن والأمير محمد بن سلمان بحثا الأمن الإقليمي لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والجهود الثنائية الجارية لتحسين دفاعات السعودية.

وقال كيربي، إن أوستن «أشار إلى النجاحات التي حققتها السعودية في الآونة الأخيرة في التصدي لهجمات الحوثيين على المملكة»، ووجه الشكر لولي العهد على التعاون مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينج لإنهاء الحرب في اليمن. وفي الشهر الماضي، انتقد ليندركينج ميليشيات الحوثي لعدم مشاركتها بجدية في الجهود المتوقفة حالياً والتي استهدفت التوصل إلى وقف لإطلاق النار.