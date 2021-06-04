«بلومبيرج»: «الحوثي» يوقع ملايين اليمنيين في خطر الحرب وكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (لندن)

في وقت تواصل فيه ميليشيات الحوثي الإرهابية إجهاض مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوضع حد للحرب الدائرة في اليمن، جدد محللون غربيون التحذير من أن إمعان «الحوثي» في تحدي هذه التحركات، سيقود إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد، ووصفتها الأمم المتحدة بـ «الأسوأ من نوعها في العالم».

ومن المرجح أن تزيد حدة هذه الأزمة، بفعل تزامن المخاطر المترتبة على استمرار المعارك للعام السابع على التوالي، مع اتساع رقعة تفشي وباء كورونا في اليمن، وذلك في ظل استهانة الكثير من المواطنين هناك، بالتهديد الذي تشكله هذه الجائحة، التي أدت حتى الآن بحسب الأرقام الرسمية، إلى تسجيل ما يقرب من 6700 حالة إصابة، توفي منها أكثر من 1320، وذلك منذ بدء رصد «كوفيد- 19» في يناير 2020.

ورغم أن هذه الأرقام، تشير إلى أن معدل الوفيات يصل إلى 20 % من الإصابات، وهو من بين المعدلات الأسوأ في العالم، فإن خبراء الأمم المتحدة يحذرون من أن البيانات المعلنة عن عدد المصابين والمتوفين، لا تعكس حقيقة الوضع على الأرض، نظراً إلى أن الكثير من المستشفيات والمنشآت الصحية في اليمن، ترفض استقبال المصابين.

ويعود ذلك إما لعدم وجود أماكن لمصابي كورونا في تلك المراكز الطبية، أو لأنها تفتقر إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بسبب ظروف الحرب التي اندلعت إثر استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء في سبتمبر 2014، وإطاحتها وقتذاك الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

ولا تكترث الميليشيات الحوثية بحسب المحللين بالتحذيرات التي أطلقتها المنظمات الدولية في اليمن مؤخراً، من أن هناك مخاوف من أن تضرب البلاد موجة جديدة من الوباء، خاصة بعد التجمعات التي شهدتها المدن والبلدات اليمنية خلال فترة عيد الفطر.

وفي تصريحات نشرتها وكالة «بلومبرج» الأميركية للأنباء على موقعها الإلكتروني، قال جريجوري جونسون الباحث غير المقيم في معهد «بروكينجز للأبحاث» بالولايات المتحدة: «قد يزداد القتال سوءاً في الفترة المقبلة، ومن المرجح أن يزداد الوضع الإنساني تفاقما أيضاً».

وحذر جونسون من مغبة عدم إبداء القوى الكبرى الاهتمام الكافي بالتطورات الدموية الجارية على الساحة اليمنية، قائلاً إنه «من غير المرجح أن يقر المجتمع الدولي بخطورة ذلك إلا بعد فوات الأوان، لا سيما وأن اليمن يشكل من الأصل أفقر دولة عربية، وقد عانى من قبل من تفشٍ جماعي للكوليرا وحمى الضنك والتفوئيد، ويجتاح الفقر 78 % من مواطنيه منذ عام 2015»، أي بعد شهور قليلة من الانقلاب الحوثي.

ويجمع المراقبون على أن الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية بشكل كامل، عن الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده اليمن في الوقت الحاضر، فالغالبية الساحقة من مواطنيه البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، لم يعودوا قادرين على تأمين احتياجاتهم من مياه الشرب النقية، ولا يتمتعون أيضاً بالحد الأدنى من خدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن افتقارهم لخدمات الصرف الصحي، وهو ما يزيد من خطر انتشار الأمراض والأوبئة.

وأكد المحللون، أن الحرب التي تسبب الحوثيون في إشعالها، زجت باليمن في وضع فوضوي يُصعب احتواؤه، وجعلت أراضيه تربة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة، وفتحت الباب أمام تحول بعض مناطقه إلى ملاذات لعناصر إرهابية، ينتمي كثير منها إلى تنظيم «القاعدة».