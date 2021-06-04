سجين يحاكم على جريمة ارتكبها قبل 47 عاما

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يحاكم ايليتش راميريز سانشيز الملقب بـ«كارلوس»، المحكوم بالسجن مدى الحياة في 2018 لإدانته في إطار الاعتداء على متجر بوبليسيس في العاصمة الفرنسية باريس العام 1974، مرة ثالثة في القضية نفسها من 22 سبتمبر إلى 24 منه على ما قال مصدر قضائي الخميس.

ستقتصر المحاكمة أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس، والتي أمرت بها محكمة التمييز في نوفمبر 2019، على مدة العقوبة فقط.

كانت محكمة الاستئناف الجنائية في باريس ثبتت في 15 مارس 2018 الحكم على كارلوس بالسجن مدى الحياة والذي كان صدر في حقه في مارس 2017 بعد إدانته بتهمة إلقاء قنبلة في المتجر الباريسي الكبير ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 37.

كانت محكمة التمييز خالفت جزءا من قرار محكمة الجنايات التي دانت كارلوس بتهمة «حيازة عبوة ناسفة ونقلها من دون مسوغ قانوني» وهي قنبلة يدوية، وبتهمة القتل «جراء عبوة ناسفة».

واعتبرت محكمة التمييز أن نقل القنبلة اليدوية «كان عملية ضرورية لارتكاب المخالفات الأخرى التالية» وأن محكمة الجنايات بإدانتها كارلوس بتهمة نقل قنبلة إنما حكمت عليه مرتين على الأمر نفسه.

وأحالت محكمة التمييز كارلوس (71 عاما) على محكمة جنايات خاصة جديدة من أجل تحديد مدة العقوبة فقط مبقية على الإدانة بتهمة القتل ومحاولات القتل.

وكارلوس مسجون في فرنسا منذ صيف العام 1994 بعد مطاردته مدة 20 عاما.

وشكلت إدانته في إطار الهجوم على متجر بوبليسيس ثالث حكم بالسجن مدى الحياة يصدر بحقه بعد إدانته بتهمة قتل شرطيين اثنين في باريس العام 1975 وفي إطار أربعة تفجيرات ارتكبت في فرنسا في 1982 و1983.