دولة عربية تمدد حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - رغم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، تسعى الدول إلى عدم التسرع في رفع الإجراءات الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد خوفاً من حدوث انتكاسة.

في هذا السياق، صادق المغرب، اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارئ الصحية شهراً إضافياً حتى 10 يوليو المقبل لمواجهة تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن بيان صدر عقب اجتماع الحكومة، أن «القرار جاء حرصاً من السلطات على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19».

من جهة أخرى، أعلنت المملكة تسجيل 395 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

كما أحصيت خمس وفيات خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان، أن الإصابات الجديدة رفعت العدد الإجمالي المؤكد إلى 520 ألفاً و423 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020. فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 508 آلاف و210 حالات بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9165 حالة.