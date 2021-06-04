ثلاث دول تريد تنسيق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت ثلاث دول، اليوم الخميس، عن رغبتها في تنسيق العمل الإنساني بشأن خططهم لمعالجة الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وعقدت وزارات الخارجية في كل من مصر والأردن وفرنسا اجتماعاً تنسيقياً عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، في أعقاب قمة ثلاثية عقدها قادة تلك الدول في 18 مايو الماضي.

وساعد اجتماع اليوم على دفع الجهود المُنسقة لكل من مصر والأردن وفرنسا من أجل تقييم الاحتياجات وحشد الموارد، بحسب بيان من مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وعلاوة على ضرورة وجود استجابة إنسانية فورية، شدّد ممثلو مصر والأردن وفرنسا على أهمية وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وفرص التوصل للسلام، وكذا ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة.

كما أعادوا التأكيد على التزامهم بحل الدولتين استنادًا إلى القانون الدولي والمحددات المتفق عليها، وهو الحل الوحيد الذي من شأنه تلبية تطلعات كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم.