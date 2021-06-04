شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد مواصلة جهودها لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت الجزائر التزامها بتنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة، لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد.

وقال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي خلال كلمة ألقاها في أعمال الدورة الطارئة الافتراضية للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، من أجل مكافحة الفساد، إن الجزائر تقر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ الاتفاقيتين الأمميتين.

وأضاف الوزير زغماتي أن بلاده تؤكد عزمها على مواصلة جهودها لتنقيح قانونها الداخلي، لموائمة متطلبات مكافحة آفة الفساد في إطار احترام التزاماتها الدولية.

وأوضح زغماتي أن الفساد عامل رئيس في تدهور الأداء الاقتصادي، وعقبة كبيرة في سبيل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر، كما يضعف أداء المؤسسات ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها، ومحاربته والوقاية منه دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجسيد قيم العدل وسيادة القانون و تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.