"الشباب" بمصيدة الجيش الصومالي.. مقتل 70 إرهابيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 70 من مسلحي حركة "الشباب"، بينهم قيادات، لقوا حتفهم في معارك شرسة مع الجيش الصومالي جنوبي البلاد.

ودارت المعارك بين القوات الصومالية ومليشيات حركة الشباب في مناطق بمحافظة شبيلى الوسطى بولاية هيرشبيلى .

وقال بيان مقتضب للجيش الصومالي، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "هاجمت القوات الصومالية مناطق يختبئ فيها مسلحو حركة الشباب في منطقة جيلبلى بمحافظة شبيلى الوسطى " .

وأضاف البيان: "قتل 70 إرهابيا بينهم قياديون خلال المعارك المستمرة حتى الآن" .

وفي سياق متصل، قتل ضابط رفيع يدعى محمد عبدالواحد من قادة الحملة العسكرية للجيش الصومالي على الحركة الإرهابية في تلك المناطق التي استمرت خلال الاسبوعين الماضيين وفق إعلام رسمي.

وقبل أيام، أعلن الجيش الصومالي مقتل 100 عنصر من حركة الشباب الإرهابية، في حملة عسكرية استهدفت معاقل الجماعة بمحافظة شبيلى الوسطى جنوبي البلاد.



وخلال العملية التي استمرت يومين، وقادها قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي، جرى تحرير أكثر من ثماني قرى من قبضة الجماعة المتطرفة.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تصب في صالح تأمين اجراء الانتخابات العامة المرتقبة خلال الشهرين المقبلين .

كما تعتبر العملية جزءا أساسيا من استراتيجية أمن الانتخابات؛ حيث يخفف الضغط العسكري على مناطق سيطرة الشباب ومحاولات تخطيطها تنفيذ هجمات إرهابية داخل المدن الكبرى.