شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ما لا تعرفه عن الدكتور عبدالقادر الحبشي رئيس المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد أمراض الدم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

انعقد بالمكلا المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد أمراض الدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تقنية الاتصال المرئي ( عن بعد) وكان رئيس المؤتمر الدكتور عبدالقادر الحبشي في سطور



يعد الدكتور عبدالقادر عبداللاه حسن الحبشي استشاري أمراض الدم والاورام عند الأطفال رئيس المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد أمراض الدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي احتضنته مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لأول مره افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي ( عن بعد ) بمشاركة 18 دولة بالعالم منها اليمن بمشاركة أكثر من 20 ألف مشارك من الأطباء الاستشاريين في العالم الدكتور عبدالقادر عبداللاه الحبشي شخصية حضرمية اكاديمية وطبيب استشاري له بصمات واسهامات كثيرة وتقلد عدة مناصب

إليكم السيرة الذاتية .

عبدالقادر عبداللاه حسن الحبشي

مكان الميلاد: مدينة حوطة احمد بن زين - شبام حضرموت - اليمن

تاريخ الميلاد: 1979م

الجنسية: يمني

الشهادات:

- شهادة الثانويه من ثانوية شبام للبنين عام 1998

- شهادة البكلاريوس في الطب والجراجه العامه من جامعة عدن عام 2004م

- دكتوراه في طب الاطفال من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنيه عام 2010م

- البورد الاردني في طب الاطفال عام 2010

- البورد العربي في طب الاطفال عام 2011

- الزمالة في أمراض الدم والأورام لدى الأطفال من مركز الحسين للسرطان في الأردن عام 2014م

- الزمالة في أمراض الدم والأورام لدى الأطفال من جامعة تورونتو في كندا عام 2015م

المنصب الحالي:

-استشاري أمراض الدم والأورام عند لاطفال في مستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز بوازة الحرس الوطني للشئون الصحيه بالمدينه المنوره /المملكه العربيه السعوديه

- أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة طيبة بالمدينه المنوره-السعوديه

- نائب ومشرف عن تدريب اطباء الاطفال والبورد السعودي –قسم الاطفال

- المسئول والمشرف عن تدريب اطباء الامتياز وطلاب الطب في قسم الاطفال

-المسئول والمشرف عن النشاط الاكاديمي والمؤتمرات في قسم الاطفال

العضويات:

- عضو في الجمعيه السعوديه لامراض الدم واعتلالاتها SSBD

عضوالجمعيه السعوديه الامراض الدم والاورام عند الاطفالSAPHOS

-عضو الجمعية السعوديه للهيموفيليا

- عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الدم والأورام لدى الأطفال ASPHO

-عضو الجمعيه الامريكيه لامراض الدم ASH

-عضو الجمعيه الاوربيه لامراض الدم EHA

-عضو رابطة الاتحاد الاوربي لامراض EHAD

وعضو في مجموعة أورام الأطفال في الشرق والمتوسط POEM

-عضو في مجلس إدارة اتحاد أمراض الدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممثل اليمن في اتحاد امراض الدم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومركزها في لندن.

النشاط البحثي:

- باحث اساسي في مركزالملك عبدالله العالمي للابحاث الطبيه وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحيه في الرياض.

- االاهتمام البحثي في​​النزيف والتخثر وفقر الدم عند الاطفال.

- نشر العديد من الابحاث الطبيه في مجلات مصنفه عالميا ومحكمه.

- مراجع بحثي للعديد من الابحاث بمجلات دولية .

- تمت دعوته كمتحدث في العديد من المؤتمرات المحليه والدولية (امريكا,كندا,واوربا)، وقد ترأس العديد من اللجان التنظيميه والعلميه داخل وخارج المملكه كان اخرها كان مؤتمر الجمعيه السعوديه لطب الاطفال والمؤتمر الأول لأمراض الدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019.

- ترشح لمنصب رئيسا للمؤتمر الثاني لأمراض الدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021 اللذي انعقد في المكلا-اليمن.

-المساهمه التطوعيه في جمعية المدينه لامراض الدم الوراثيه وساهم في نجاح العديد من برامج الجمعيه

- ساهم في تأسيس وحدة امراض الدم والاورام للاطفال وكذلك تأسيس وحدة العنايه لليوم الوحد لتلقي العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الحرس الوطني بالمدينه المنوره بالمملكة العربية السعودية.