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بريطانيا تضيف 7 دول منها مصر إلى قائمة السفر الحمراء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أضافت بريطانيا اليوم الخميس سبع دول من بينها مصر وسريلانكا إلى "القائمة الحمراء" للسفر، التي تدرج فيها وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي في فندق، في مراجعة شملت أيضاً حذف البرتغال من القائمة الخضراء.

 

ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع لأي حجر صحي لمكافحة .

 

وقالت الحكومة البريطانية إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 0300 بتوقيت غرينتش في الثامن من يونيو (حزيران).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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