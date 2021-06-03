شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 8161 إصابة جديدة بكورونا و70 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية فرنسية اليوم الخميس، أن متوسط الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 خلال سبعة أيام تراجع إلى دون المئة للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر تشرين الأول.

وسجلت فرنسا 70 وفاة بمرض كوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي إلى 109 آلاف و828 وهو ثامن أعلى عدد بالعالم.

وأفادت السلطات الصحية الفرنسية أيضا بتسجيل 8161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5.69 مليون، وهو رابع أكبر عدد في العالم.