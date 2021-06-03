شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يبحث آلية توزيع 25 مليون جرعة لقاح على العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، آلية توزيع الولايات المتحدة نحو 25 مليون جرعة لقاح للوقاية من كوفيد-19، من أصل 80 مليون جرعة على مختلف أرجاء العالم.

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض: إن الولايات المتحدة ستتبرع بحوالي 19 مليون جرعة من إمداداتها من لقاحات كوفيد-19 من خلال البرنامج الدولي لتشارك اللقاح "كوفاكس"، مشيراً إلى أن من خلال البرنامج ستذهب ستة ملايين جرعة إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ونحو سبعة ملايين جرعة إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، وما يقرب من خمسة ملايين جرعة إلى أفريقيا.

وأضاف: أن الجرعات المتبقية التي تصل لأكثر من ستة ملايين، ستذهب بشكل مباشر من الولايات المتحدة إلى دول من بينها المكسيك والهند وكوريا الجنوبية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تطمح من مشاركة هذه الجرعات مع العالم، للحصول على خدمات أو انتزاع تنازلات، بل تقوم بذلك لإنقاذ الأرواح ولتقود العالم نحو إنهاء الجائحة.