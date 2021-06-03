السيسي يوجه بإدخال معدات وأطقم هندسية مصرية إلى غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، بإدخال معدات وأطقم هندسية مصرية قطاع غزة عبر معبر رفح البري اليوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن القرار يأتي لدعم جهود إزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع لتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار.

وبسبب القصف الإسرائيلي بقيت بعض البنايات قائمة مع ميل خطير، وأخرى خلفت أكوام هائلة من الركام الذي يشكل خطرا على المارة.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل فريق فني وهندسي مصري، غزة لمعاينة الأضرار في البنايات السكنية والأبراج المدمرة والآيلة للسقوط جراء عملية حارس الأسوار الإسرائيلية.

