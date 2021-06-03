مقتل عنصرين من الحرس الإيراني في هجوم بوسط سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، إن اثنين من قوات الحرس قتلا في هجوم مسلح نفذته قوات معارضة في وسط سوريا.

وأضافت الوكالة في خبر مقتضب تابعته مراسلة ”الخليج 365” في طهران، إن "حسن عبد الله زاده ومحسن عباسي من القوات الإيرانية المتواجدة في سوريا قتلا بهجوم مسلح نفذته قوات سورية معارضة وسط سوريا".

وأوضحت أن "مسلحين سوريين استهدفوا موكب عبدالله زاده وعباسي في كمين خلال عودتهما من مدينة دير الزور شرق سوريا باتجاه مدينة تدمر (وسط البلاد)".

وتقول إيران إن تواجدها في سوريا يقتصر على مستشارين عسكريين لدعم النظام السوري الذي استعاد مناطق واسعة من قبضة المسلحين المعارضين.