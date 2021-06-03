ائتلاف لابيد يسعى لاستبدال رئيس الكنيست وأداء اليمين الإثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، طلبا لاستبدال رئيس الكنيست، سعيا لأداء اليمين الاثنين القادم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن يائير لابيد زعيم حزب (هناك مستقبل) قدم طلبا لإجراء تصويت على منصب رئيس الكنيست في الجلسة الأولى للهيئة العامة الأسبوع المقبل.

وتتطلع أحزاب الائتلاف الجديد للإطاحة بالنائب ياريف ليفين وتعيين النائب عن "هناك مستقبل" ميكي ليفي مكانه.

وبحسب التقارير، فإن هذه الخطوة تهدف للوقوف في وجه المحاولات التي يقوم بها المعسكر الموالي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإفشال التحالف الجديد، الذي يضم ثمانية أحزاب.

وأبلغ زعيم المعارضة السابق لابيد الرئيس رؤوفين ريفلين الليلة الماضية بأنه نجح في تشكيل ائتلاف من ثمانية أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وسيملك هذا التحالف أغلبية ضئيلة من 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ومن بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف حزب "يامينيا" بزعامة وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت. كما أن الائتلاف الحاكم يضم للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل حزبا عربيا.

وجرى الاتفاق على التناوب على منصب رئيس الوزراء، وأن يشغل بينيت المنصب أولا لمدة عامين، على أن يعقبه لابيد لعامين آخرين.

وسيضع التحالف الجديد نهاية لعهد نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009. وكان شغل المنصب أيضا من عام 1996 إلى عام 1999.