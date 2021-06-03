عبدالله بن زايد وجيفري فيلتمان يبحثان تعزيز استقرار القرن الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وجيفري فيلتمان مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي، استقرار المنطقة.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان الوزارة بأبوظبي، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.



وبحث الجانبان أيضاً تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيفري فيلتمان، مؤكدا حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي ودعمها ومساندتها للجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.