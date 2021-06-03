جانتس: إيران تدعم المليشيات.. ويجب منعها من امتلاك سلاح نووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، الخميس، أن إيران تواصل دعم المليشيات في المنطقة، مطالبا بمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الذي يزور واشنطن حاليا: "نؤكد على قوة شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".

وتابع: "نشكر إدارة الرئيس الأمريكي على دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، متعهدا بمواصلة الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.

ومضى في تصريحاته: "استخدمنا أجهزة دقيقة لاستهداف حركة حماس في قطاع غزة".

وفيما يتعلق بإيران، لفت إلى أن طهران تواصل دعم المليشيات في المنطقة ولا تزال تهدد أمنها واستقرارها.

وشدد على ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

واليوم غرد جانتس عبر "تويتر"، قائلا: "اختتمت اجتماعًا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، ناقشنا فيه الحاجة إلى كبح العدوان الإيراني، وكذلك الحاجة إلى تعزيز وتحصين التحالف المعتدل في المنطقة".

وأضاف: "كما تناولنا سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة".

وسبق أن اجتمع جانتس مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وزارة الخارجية الأمريكية.