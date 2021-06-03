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المغرب.. جريمة قتل مروعة داخل مسجد في مراكش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

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قُتل شخص، اليوم الخميس، داخل مسجد بحي ”سيدي يوسف بنعلي“ الشعبي في مدينة مراكش، ثالث أكبر مدن المملكة المغربية من حيث الكثافة السكانية.

 

وكشفت السلطات المختصة تفاصيل الجريمة في بيان رسمي لمديرية الأمن، قالت فيه: ”أقدم المشتبه فيه على مباغتة الضحية أثناء تواجده بمفرده بعد الانتهاء من صلاة العصر بمسجد بنقدور بمنطقة سيدي يوسف بن علي في مدينة مراكش، وعرضه للضرب والجرح المفضي للموت، باستعمال السلاح الأبيض.“

 

وتمكنت دوريات الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه فيه البالغ 47 عاما ”عند محاولته الفرار بمحيط وادي إيسيل، القريب من مكان ارتكاب الجريمة، كما تم حجز السكين المستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية“، بحسب بيان الأمن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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