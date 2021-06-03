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وزير الخارجية الإماراتي: ندعم الجهود الأمريكية لترسيخ الاستقرار في القرن الأفريقي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

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أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي حرص بلاده على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

 

وقال الشيخ عبد الله بن زايد، خلال استقباله يوم الخميس في أبوظبي جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي: إن الإمارات تدعم وتساند الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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