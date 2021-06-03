اخبار العالم

عبدالله بن زايد وجيفري فيلتمان يبحثان تعزيز استقرار القرن الأفريقي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد وجيفري فيلتمان يبحثان تعزيز استقرار القرن الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وجيفري فيلتمان مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي، استقرار المنطقة.

 

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان الوزارة بأبوظبي، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وبحث الجانبان أيضاً تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

 

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيفري فيلتمان، مؤكدا حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي ودعمها ومساندتها للجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا