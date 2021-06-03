شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تضيف 7 دول منها مصر إلى قائمة السفر الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أضافت بريطانيا اليوم الخميس سبع دول من بينها مصر وسريلانكا إلى "القائمة الحمراء" للسفر، التي تدرج فيها وجهات يلتزم العائدون منها بالحجر الصحي في فندق، في مراجعة شملت أيضاً حذف البرتغال من القائمة الخضراء.



ولم تضف بريطانيا أي دول للقائمة الخضراء التي لا تتطلب العودة منها الخضوع لأي حجر صحي لمكافحة كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية إن كل التغييرات التي تمت في القائمة ستدخل حيز التنفيذ الساعة 0300 بتوقيت غرينتش في الثامن من يونيو (حزيران).