شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث قضية «صافر».. وتحذير من «كارثة نفطية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، جلسة خاصة لبحث قضية الناقلة النفطية المتهالكة «صافر» في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من مخاطر انفجار الخزان «في أي لحظة» ما يهدد بكارثة بيئية كبرى في البحر الأحمر، فيما بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الأمن الإقليمي والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن.

وناقش مجلس الأمن قضية الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل اليمن بطلب من بريطانيا. وجدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، التحذير من مخاطر الكارثة التي سيتسبب بها خزان النفط «صافر» العائم في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، مذكراً بالانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وقال جريفيث في نقاش مع نشطاء وإعلاميين عبر الإنترنت: «أعتقد أننا بدأنا في هذه القضية منذ وقت طويل جداً لإيجاد التوافق على آلية عمل تسمح لفريق العمل بالوصول إلى السفينة وتقييم وضعها، وكل مرة يقدم الحوثيون مطالبات جديدة». وأضاف: «ليتهم يتعلمون من الكارثة التي خلّفها انفجار مرفأ بيروت».

آثار صحية ومخاطر

كما حذّرت منظمة «جرينبيس»، من احتمال وقوع انفجار في الناقلة التي أكلها الصدأ «في أي لحظة»، داعية الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل لمنع «كارثة».

وبحسب بيان للمنظمة المدافعة عن البيئة نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الانفجار على متن الناقلة قد يتسبّب بوقوع أحد أكبر 10 حوادث مماثلة في التاريخ. وقال المنسق الأول للحملات في «جرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» أحمد الدروبي في بيان: «الأمر ليس في ماذا إذا وقعت الكارثة؛ بل متى ستقع! ناقلة النفط صافر أكلها الصدأ، ويمكن أن تتحطم أو تنفجر في أي لحظة».

وأضاف: «قد تؤدي الحرائق الناتجة عن الانفجار إلى تلويث الهواء مع آثار صحية خطرة على المجتمعات المحلية المنكوبة بالفقر وعلى فرق الاستجابة». وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة جرينبيس الدولية جينيفر مورجان، إن «على الأمم المتحدة التحرك الآن، لتجنب ما يمكن أن يكون أكبر كارثة نفطية في المنطقة هذا القرن. الحلول متوفرة والخبرات والتقنيات معروفة».

عدم اكتراث حوثي

ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى تحرك دولي عاجل لتلافي وقوع كارثة متوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة «صافر». وأوضح الوزير اليمني أن فشل المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيات الحوثي بشأن الخزان ‎صافر، لم يكن مفاجئاً، في ظل استمرار مماطلة ومراوغة الميليشيات واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية دون اكتراث للتحذيرات من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة‏. وأشار إلى أن فشل المفاوضات جاء بعد انقلاب ميليشيات الحوثي على أربعة اتفاقات سابقة التزمت بموجبها بالسماح لفريق فني أممي بالصعود للناقلة، وتقييم وضعها الفني وصيانتها، وفشل كل المساعي الدولية لإقناع الميليشيات بالتعاون للحيلولة دون وقوع الكارثة.

والسفينة «صافر» التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام قيمتها حوالي 40 مليون دولار، وهي مهجورة منذ 2015 وراسية قبالة ميناء الحديدة، ولم تخضع لأي صيانة مذّاك ما أدى إلى تآكل هيكلها.

بين الرياض وواشنطن

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن وزير الدفاع لويد أوستن، بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمن الإقليمي لا سيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن. وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في بيان، إن أوستن أكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها. وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بنجاحات المملكة في التصدي لهجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، كما ناقش مع الأمير محمد بن سلمان الجهود الثنائية الأمريكية السعودية لتعزيز دفاعات المملكة وقدراتها العسكرية، وفق بيان البنتاجون.

وأكد بيان وزارة الدفاع الأمريكية أن السعودية محور مهم ومركز ثقل في الاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالحفاظ على حقها في الدفاع عن النفس.