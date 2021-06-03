شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ، الخميس، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي جيفري فيلتمان، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودعم جهود التنمية في القارة الإفريقية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيفري فيلتمان مؤكدا حرص دولة الإمارات على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي ودعمها ومساندتها للجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد.