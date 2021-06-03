شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان و14 مصاباً في انفجار أسطوانة غاز في الكاظمية بالعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 أخرون، في انفجار أسطوانة غاز، الخميس، في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة العراقية بغداد، وفق ما نشرت وسائل إعلام عدة.

وأكد مصدر أمني عراقي، أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث، مشيراً إلى أن أسطوانة غاز انفجرت في مطعم بسوق في منطقة الكاظمية ببغداد، تسببت بمقتل مدنيين اثنين، وبإصابة 14 آخرين بجروح.وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لحادث انفجار الكاظمية، حيث هرول سكان المنطقة لنقل جثث المصابين وإسعافهم.