شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تكرم عدداً من موظفيها المتميزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

انطلاقاً من منهجية تحفيز ومكافأة الموظفين، كرم العقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة الشارقة، عدداً من الضباط وصف الضباط والأفراد من العاملين بالإدارة، تقديراً لجهودهم المتميزة في العمل، وذلك بحضور العقيد الركن عمر الغزال نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

وقال العقيد عاشور، تولي شرطة الشارقة اهتماماً كبيراً بتكريم المتميزين من موظفيها، وتحرص على تحفيزهم من أجل بذل المزيد من الجهد والعطاء في ميادين العمل الشرطي المختلفة، ويأتي تكريم موظفي الإدارة نظير ما قدموه من جهود ملموسة في خدمة مجتمعهم، وذلك خلال مشاركتهم ضمن خطة التعزيز الأمني والوقائي في مراكز الفحص (pcr)، والمراكز المختصة بتقديم لقاحات «كورونا».