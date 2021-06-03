شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تطلق حملة «حماية الطفل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، قسم توعية المجتمع، بالتعاون مع أفرعها الجغرافية بمراكز الشرطة الشاملة على مستوى الإمارة، حملة توعوية تحت شعار «حماية الطفل» باللغتين العربية والإنجليزية، واستهدفت الحملة أولياء الأمور وطلبة المدارس.

وقال العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية برأس الخيمة: إن الإدارة وجهت اهتماماً كبيراً لفئة الأبناء عموماً والأطفال تحديداً، نظراً لما يحتاجون إليه من رعاية ورقابة وتوجيههم وتوعيتهم لاتخاذ السلوك القويم.

(وام)