شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الخييلي يشارك في «الجينوم الإماراتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شارك اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي في مشروع برنامج «الجينوم» الإماراتي تحت شعار «لمستقبل أجيالنا»، والذي تنفذه شركة G42 بالتعاون مع دائرة الصحة وبتنظيم من إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي أن هذا المشروع يعد رائداً لاستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية ودخول حقبة جديدة من الطب الجيني المستند إلى استخدام المعلومات الوراثية كجزء من الرعاية السريرية بهدف تعزيز الوقاية من الأمراض الوراثية والمزمنة مثل السمنة والسكري وضغط الدم وأمراض السرطان والربو، والوصول إلى علاج شخصي لكل مريض حسب العوامل الوراثية.