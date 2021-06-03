شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف مروري آمن» في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شرطة أبوظبي حملة «صيف مروري آمن» بالتعاون مع شركة «المسعود بريجستون» لحث سائقي المركبات والشاحنات على ضرورة فحص الإطارات والتأكد من سلامتها مع دخول فصل الصيف.

ودعا العميد سالم بن براك الظاهري نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين إلى ضرورة فحص إطارات المركبات والشاحنات بمراكز فنية مرخصة واستبدال التألف منها عند انتهاء صلاحيتها أو وجود تشققات عليها، والتأكد من صلاحية الإطارات الجديدة قبل شرائها كإجراء وقائي لتجنب الحوادث المرورية الناتجة عن تلف أو انفجار الإطارات، حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق.

وأكد العقيد محمد حسين الخوري رئيس لجنة الرعاية والتسويق اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المسعود بريجستون وذلك انطلاقاً من أهمية التأثير الإيجابي الذي تقوم به هذه المبادرات وأهميتها في تعزيز السلامة على الطرقات.

(وام)