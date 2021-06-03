شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن المواصلات» تستقبل وفداً من أوزبكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، وفداً من وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية أوزبكستان برئاسة يولداشيف رئيس الدائرة التنظيمية لإدارة الأمن؛ وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تطوير جودة الأداء، والاستفادة من الخبرات الأمنية والمهنية في تأمين المواصلات.

واصطحب العميد عبيد الحثبور الوفد الضيف في جولة تعريفية لمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب التابعة لمركز التدريب والإبداع بإدارة أمن المواصلات، وغرفة العمليات وأنظمتها، ومنصة الأجهزة الذكية واستخداماتها.

وفي ختام الزيارة، تبادل العميد عبيد الحثبور ورئيس الوفد الضيف الدروع التذكارية.