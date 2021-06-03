شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المتميزين في الضبط المروري بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم الرائد راشد حميد خليفة بن هندي العليلي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، عدداً من أفراد إدارة المرور والدوريات، وذلك لتفانيهم وكفاءتهم في العمل، وحملات الضبط المروري، وجهودهم التي بذلوها في تأدية مهامهم الوظيفية، الأمر الذي استحق الإشادة والثناء.

وأكد الرائد راشد بن هندي أن هذا التكريم يأتي تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تولي اهتماماً لكل العناصر البشرية، كونها العنصر الأساسي في عملية التطور والاستدامة.